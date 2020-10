Willem II is er donderdagavond niet in geslaagd om de play-offs van de Europa League te bereiken. De Tilburgers werden op eigen veld in de derde voorronde uitgeschakeld door Rangers FC: 0-4.

James Tavernier zorgde halverwege de eerste helft uit een strafschop voor de openingstreffer van Rangers. Enkele minuten later verdubbelde Ryan Kent de voorsprong en in de tweede helft voerden Filip Helander en Connor Goldson de score verder op.

Willem II kreeg een aantal grote kansen, maar onder meer Ché Nunnely en Görkem Saglam hadden hun vizier niet op scherp staan. Ook raakte Vangelis Pavlidis al vroeg in de wedstrijd de lat namens de thuisploeg.

In de tweede voorronde was de ploeg van coach Adrie Koster een week geleden in Luxemburg nog met 0-5 te sterk voor Progrès Niederkorn. Rangers, de ploeg van coach Steven Gerrard, speelt volgende week in de play-offs tegen Galatasaray.

Eerder op de avond wist PSV wel de play-offs van de Europa League te bereiken. De Eindhovenaren wonnen in Slovenië met 1-5 bij NS Mura.

James Tavernier opende de score voor Rangers uit een penalty. (Foto: Pro Shots)

Rangers profiteert van Ruiters blunder

Willem II begon goed aan de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion en kreeg aanvankelijk de beste kansen. In de zestiende minuut was Pavlidis heel dicht bij de openingstreffer voor zijn ploeg, maar de Griek schoot uit een rebound op de lat.

Tegen de verhouding in kwamen de Rangers na ruim twintig minuten wel op voorsprong uit een strafschop. Nadat Kent licht was getoucheerd door Miquel Nelom, ging de bal op de stip. De penalty werd vervolgens feilloos benut door Tavernier.

Drie minuten later tekende Kent voor de 0-2. De middenvelder profiteerde van een blunder van Willem II-doelman Robbin Ruiter, die een afstandsschot van Alfredo Morelos losliet, en tikte van dichtbij binnen.

Vangelis Pavlidis raakte de lat namens Willem II. (Foto: Pro Shots)

Willem II mist kansen op aansluitingstreffer

Willem II ging vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg tien minuten voor rust de uitgelezen kans. Nunnely had de hoek voor het uitkiezen na een pass van Pavlidis, maar hij schoot echter recht op doelman Allan McGregor.

Kort na rust was Saglam dicht bij de 1-2, maar ook de Duitser stuitte op McGregor. Aan de andere kant vond Helander even later wel het doel. De Zweed kopte raak uit een afgemeten voorzet van Steven Davis.

Goldson maakte een kleine twintig minuten voor tijd de vierde treffer van de Rangers door raak te koppen uit een corner. Tien minuten voor tijd kwam Pavlidis nog tot scoren voor Willem II, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat hij de bal met de hand beroerde.

