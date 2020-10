Bayern München heeft donderdag de Europese Super Cup gewonnen. De Champions League-winnaar was in Boedapest na verlenging met 2-1 te sterk voor Sevilla, dat in augustus de Europa League won.

Lucas Ocampos zette Sevilla in de dertiende minuut verrassend op voorsprong, waarna Leon Goretzka er in de eerste helft nog 1-1 van maakte. In de eerste helft van de verlenging was het invaller Javi Martínez die de winnende treffer binnen kopte in de Puskás Arena.

Het is de tweede keer dat Bayern de Europese Super Cup wint, nadat de 'Rekordmeister' in 2013 na penalty's te sterk was voor Chelsea. De ploeg van trainer Hansi Flick zette in Boedapest de kroon op een uitstekend kalenderjaar, waarin ook de landstitel, de DFB-Pokal en dus de Champions League werden gewonnen.

Door de overwinning van Bayern slaagde Sevilla er niet in om voor de tweede keer de Europese Super Cup te winnen. De Spanjaarden wonnen het onderonsje tussen de winnaars van de twee belangrijkste Europese clubtoernooien alleen in 2006. In 2007, 2014, 2015 en 2016 ging Sevilla ook ten onder.

Bij de Spaanse subtopper stond Luuk de Jong aan de aftrap. De Nederlander, die in de Europa League-finale met twee treffers een cruciale bijdrage had aan de 3-2-zege op Internazionale, werd in de 56e minuut gewisseld. Joshua Zirkzee bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern.

Bayern München viert de winnende treffer van Javi Martínez. (Foto: ANP)

Sevilla verrassend op voorsprong

Bayern was de uitgesproken favoriet in de strijd om de Super Cup, maar het was Sevilla dat vroeg op voorsprong kwam. De Jong legde de bal in het strafschopgebied met zijn borst klaar voor Rakitic, maar die werd in zijn rug geduwd door David Alaba, waarna de Spanjaarden een strafschop kregen. Ocampos faalde niet vanaf 11 meter.

Zoals verwacht voerde Bayern de druk daarna op en moest Sevilla tegenhouden. Het leidde na iets meer dan twintig minuten tot een uitstekende kans voor Thomas Müller, maar de Duitser raakte een voorzet van Robert Lewandowski niet goed.

Niet veel later ging een hard schot van rechtsback Benjamin Pavard net voorlangs en probeerde Lewandowski doelman Yassine Bono tevergeefs te verschalken met een lobje. De gelijkmaker viel nog wel voor rust. Lewandowski legde de bal terug op Goretzka en die schoot feilloos binnen.

Sevilla kwam verrassend op voorsprong tegen Bayern. (Foto: Pro Shots)

Twee treffers Bayern afgekeurd

In de tweede helft leek Bayern snel op voorsprong te komen na een aantal mooie combinaties tussen Müller en Lewandowski, maar de scorende Pool stond nipt buitenspel en zag zijn treffer na ingrijpen van de VAR afgekeurd worden.

In de 66e minuut vond Bayern weer het net - Leroy Sané schoot hard raak - maar opnieuw waren de festiviteiten van korte duur. Scheidsrechter Anthony Taylor had namelijk al gefloten voor een overtreding van Lewandowski.

Bayern bleef duidelijk de bovenliggende partij, maar de regerend landskampioen creëerde te weinig grote kansen om het wankelende Sevilla pijn te doen. Het waren zelfs de Spanjaarden die vlak voor tijd dé kans op de winnende treffer kregen, maar de uitgebroken Youssef En Nesyri schoot de bal op Neuer.

In het begin van de verlenging kreeg Sevilla opnieuw een dot van een kans en weer greep Neuer uitstekend in. Met een uiterste krachtsinspanning werkte de Duitser een inzet van En Nesyri via de paal uit het doel.

Juist op het moment dat Sevilla beter in de wedstrijd kwam, was het Bayern dat scoorde. Doelman Bono verwerkte een schot van Alaba niet goed, waarna Martínez in de rebound kon binnenkoppen en het ongenaakbare Bayern aan een nieuwe prijs hielp.