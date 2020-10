Steven Bergwijn heeft donderdagavond met Tottenham Hotspur de play-offs van de Europa League bereikt. De Londenaren waren in Noord-Macedonië met 1-3 te sterk voor FK Shkëndija. Ryan Babel was met een treffer belangrijk voor Galatasaray.

Erik Lamela schoot al na vijf minuten de 0-1 binnen, waarna Shkëndija in de 55e minuut verrassend op gelijke hoogte kwam. De zorgen voor 'Spurs' namen toe, maar Son Heung-min zorgde twintig minuten voor tijd alsnog voor de bevrijdende 1-2 en Harry Kane gooide het duel vlak daarna op slot met een kopbal.

Manager José Mourinho gaf in Noord-Macedonië een basisplaats aan Bergwijn en wisselde de Oranje-international in de 65e minuut voor Lucas Moura. In de play-offs wacht Tottenham een krachtmeting met het Israëlische Maccabi Haifa, dat FC Rostov met 1-2 versloeg.

Babel en Ryan Donk hoeven met Galatasaray ook nog maar één tegenstander te verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Turkse topclub was in Istanboel met 2-0 te sterk voor Hajduk Split en treft in de play-offs Rangers, dat Willem II uitschakelde.

Younès Belhanda zorgde in de 77e minuut voor de openingstreffer en Babel tekende negen minuten later voor de 2-0. De oud-Ajacied, die net als Donk negentig minuten speelde, tikte in het vijfmetergebied op randje buitenspel binnen.

José Mourinho feliciteert Serge Aurier na de zege in Noord-Macedonië. (Foto: Pro Shots)

Lens en Besiktas na strafschoppen uitgeschakeld

Voor competitiegenoot Besiktas en Jeremain Lens was de derde voorronde het eindstation. De Turkse club ging na strafschoppen ten onder tegen het Portugese Rio Ave. Lens maakte de penaltyserie niet meer mee, want hij werd in de verlenging bij een 1-1-stand gewisseld.

Wout Weghorst bereikte met VfL Wolfsburg wél de play-offs dankzij een overwinning op het Oekraïense Desna, dat de laatste dertig minuten met een man minder speelde. Weghorst werd in de 78e minuut bij een 1-0-stand gewisseld. In blessuretijd werd het nog 2-0 via Daniel Ginczek.

Het FC Basel van Ricky van Wolfswinkel plaatste zich eveneens voor de play-offs dankzij een nipte 3-2-overwinning op het Cypriotische Anorthosis Famagusta. De Nederlandse spits, die zijn aflopende contract bij Basel onlangs op de valreep verlengde, deed de hele wedstrijd mee.

