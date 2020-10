Liverpool en Manchester City hebben zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finales van de League Cup. De regerend landskampioen haalde met 2-7 uit bij Lincoln en City was thuis met 2-1 te sterk voor Bournemouth. Eerder op de avond was Anwar El Ghazi trefzeker voor Aston Villa.

Liverpool stond bij rust al met 0-4 voor dankzij doelpunten van Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino en Curtis Jones (tweemaal). In de tweede helft voerden Minamino, Marko Grujic en Divock Origi de score verder op.

Bij Lincoln, dat uitkomt in de League One, kwam de Nederlander Lewis Montsma tot scoren. Virgil van Dijk kwam alleen in de eerste helft in actie voor Liverpool, waarbij Sepp van den Berg op de bank bleef en Georginio Wijnaldum niet tot de selectie behoorde.

Manchester City had het een stuk lastiger met Bournemouth. Liam Delap opende de score voor de thuisploeg, waarna Sam Surridge het evenwicht herstelde. Een kwartier later zorgde Phil Foden voor de winnende van City, waarbij Nathan Aké op de bank bleef.

Anwar El Ghazi opende de score voor Aston Villa tegen Bristol City. (Foto: Pro Shots)

El Ghazi scoort bij ruime zege Aston Villa

Eerder op de avond hielp El Ghazi Aston Villa aan een 0-3-zege op bezoek bij Bristol City, dat in het Championship speelt. Drie minuten later maakte Bertrand Traoré zijn eerste treffer in dienst van de formatie uit Birmingham en ruim een kwartier voor tijd bepaalde Ollie Watkins de eindstand.

Liverpool stuit in de achtste finales op Arsenal, dat woensdag met 0-2 won bij Leicester City. Manchester City neemt het bij de laatste zestien op tegen Burnley, dat Millwall (0-2) versloeg, en Aston Villa treft Stoke City, dat Gillingham (1-0) klopte.

Eerder deze week schaarden onder meer Manchester United, Chelsea en Arsenal zich al bij de laatste zestien. Tottenham Hotspur gaat op een nog nader te bepalen datum in de derde ronde op bezoek bij Leyton Orient, dat in de League Two uitkomt.