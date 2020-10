PSV heeft zich donderdagavond in Slovenië geplaatst voor de play-offs van de Europa League. De ploeg van coach Roger Schmidt was in de derde voorronde met 1-5 te sterk voor NS Mura.

Donyell Malen bracht PSV na iets meer dan een kwartier op voorsprong in Murska Sobota. Enkele minuten later kwam Mura echter op gelijke hoogte door een treffer van Nino Kouter.

Mauro Júnior bracht de bezoekers na een klein half uur weer op voorsprong, waarna Cody Gakpo vroeg in de tweede helft voor de 1-3 zorgde. Malen maakte even later zijn tweede van de wedstrijd en Gakpo bepaalde in de slotfase de eindstand.

PSV raakte wel al vroeg in de wedstrijd Maximiliano Romero kwijt door een knieblessure. De Argentijn, die zijn basisdebuut maakte, moest al na elf minuten worden vervangen.

In de play-offs nemen de Eindhovenaren het op tegen het Noorse Rosenborg BK, dat het Turkse Alanyaspor met 1-0 versloeg. De winnaar van die wedstrijd, die volgende week donderdag op het programma staat, plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

63 Mauro Júnior zet PSV van dichtbij op 1-2-voorsprong bij Mura

PSV herstelt zich snel na gelijkmaker Mura

In Stadion Fazanerija nam PSV vanaf het begin het initiatief, maar was de eerste grote kans voor Mura. Kort nadat Romero was uitgevallen, moest Yvon Mvogo in actie komen bij een schot van Tomi Horvat.

In de zeventiende minuut was het aan de andere kant wel raak toen Malen een vrije trap van Philipp Max met het hoofd schampte. PSV kon maar even genieten van de voorsprong, want vier minuten later bracht Kouter de Slovenen met een schuiver in de verre hoek langszij.

Het elftal van Schmidt raakte niet van slag door de gelijkmaker en kwam in de 28e minuut opnieuw op voorsprong. Max stond aan de basis van de treffer met een lage voorzet, die door Mauro Júnior in tweede instantie in het doel werd gewerkt.

Direct na rust was Mura dicht bij de 2-2 toen een kopbal van Luka Bobicanec op de paal belandde, maar in de 54e minuut breidde Gakpo de voorsprong voor PSV juist uit. De aanvaller werd precies op het juiste moment diep gestuurd door Bruma en plaatste de bal beheerst in de verre hoek.

Bruma had halverwege de tweede helft ook een groot aandeel in de 1-4. De Portugees bediende Malen met een strakke pass, waarna de spits de bal met links in de verre hoek schoof en de wedstrijd definitief besliste. In het vervolg raakte Horvat nog de paal voor Mura en zorgde Gakpo met een intikker in de negentigste minuut voor het slotakkoord.

