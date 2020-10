FC Emmen mag voor de rest van dit seizoen toch met sekswinkel EasyToys op het shirt spelen. De Eredivisionist is donderdag in overleg met de KNVB tot een voorlopige oplossing gekomen.

De KNVB hield de samenwerking tussen FC Emmen en de potentiële hoofdsponsor EasyToys eerder nog tegen op basis van de reglementen. Daarin staat dat een sponsor niet in strijd mag zijn "met de goede smaak of het fatsoen". EasyToys is een bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt.

FC Emmen was vanzelfsprekend niet te spreken over de actie van de KNVB en dreigde naar de rechter te stappen om alsnog een samenwerking met EasyToys af te dwingen. Daarop besloot de voetbalbond weer met de Drentenaren in gesprek te gaan.

Aanvankelijk kwam er geen schot in de zaak. De KNVB maakte dinsdag bekend dat Emmen tot december niet met de naam van EasyToys op het shirt mocht spelen en dat de zaak op de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) besproken zou worden. Nu krijgt FC Emmen toch zijn zin.

De KNVB heeft wel bedongen dat de afgesproken driejarige overeenkomst tussen Emmen en EasyToys voorlopig wordt teruggedraaid naar één seizoen. Als er bij de AVBV in december geen verdere bezwaren naar boven komen, mag de sekswinkel alsnog drie jaar aanblijven als sponsor.

FC Emmen speelde de eerste twee duels van het seizoen zonder shirtsponsor. (Foto: Pro Shots)

KNVB betreurt commotie over shirtsponsor

Commercieel directeur Jean-Paul Decossaux van de KNVB is tevreden over de oplossing. "Wij betreuren de eerder ontstane situatie en waarderen de flexibiliteit van club en sponsor. Tijdens de komende AVBV willen we de sponsorregelgeving in het betaald voetbal met alle clubs bespreken en hier een duidelijk standpunt over innemen."

Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen is vooral blij met de manier waarop de gesprekken met de KNVB zijn verlopen. De partijen gingen deze week maar liefst drie keer met elkaar om de tafel. Dat gebeurde op dinsdag, woensdag en donderdag.

"De gesprekken zijn in een dusdanig goede harmonie verlopen dat we een mooi compromis hebben gevonden", zegt Lubbers. "Na dinsdag is er een wederzijdse verdiepingsslag gemaakt. Deze verdieping en de open communicatie heeft ertoe geleid dat we tot deze pragmatische oplossing zijn gekomen."

Vanwege het conflict met de KNVB speelde FC Emmen tegen VVV-Venlo (3-5-nederlaag) en PSV (2-1-verlies) - de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen - zonder sponsor op het shirt. De ploeg van trainer Dick Lukkien kan zondag in het thuisduel met Willem II dus wel met EasyToys op het shirt in actie komen.

