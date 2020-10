PSV begint donderdag met Maximiliano Romero aan de wedstrijd tegen het Sloveense NS Mura in de derde voorronde van de Europa League. Mohamed Ihattaren moet daarentegen genoegen nemen met een plaats op de bank.

Voor Romero wordt het zijn basisdebuut van PSV. De Argentijn, die vorig seizoen werd verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield, viel in het competitieduel van afgelopen zaterdag met FC Emmen (2-1-zege) vlak voor tijd in.

Ten opzichte van het duel met Emmen voert coach Roger Schmidt nog twee wijzigingen door in zijn opstelling. Bruma en Mauro Júnior, die zaterdag in de tweede helft invielen, hebben beiden een basisplaats. Cody Gakpo en Noni Madueke zitten op de bank.

PSV moet het in Slovenië nog wel zonder nieuweling Eran Zahavi stellen. De Israëlische spits, die afgelopen weekend werd overgenomen van het Chinese Guangzhou R&F, is nog niet speelgerechtigd.

Ook de geblesseerden Érick Gutiérrez en Armando Obispo zijn niet inzetbaar bij PSV. De woensdag aangetrokken doelman Vincent Müller is niet meegereisd naar Slovenië.

De confrontatie tussen Mura en PSV gaat over één wedstrijd. De winnaar gaat door naar de play-offs voor de Europa League, die volgende week gespeeld worden. Daarin is het Noorse Rosenborg BK of het Turkse Alanyaspor de tegenstander.

De wedstrijd tussen Mura en PSV begint donderdag om 19.00 uur in de Sloveense stad Murska Sobota en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

Opstelling NS Mura: Obradovic; Kous, Karnicnik, Gorenc, Sturm; Kozar, Kouter; Filipovic, Horvat, Bobicanec; Zizek.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Bruma, Rosario, Thomas, Mauro Júnior, Malen, Romero.