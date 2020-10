Trainer Peter Bosz heeft dit seizoen bij Bayer Leverkusen de beschikking over Santiago Arias. De rechtsback wordt voor een jaar gehuurd van Atlético Madrid.

Leverkusen heeft donderdag in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen, al is er niets bekend over de hoogte van de afkoopsom. Het contract van de 28-jarige Arias bij Atlético Madrid loopt nog door tot medio 2023.

"We hebben met Arias een zeer ervaren speler in huis gehaald", zegt directeur Rudi Völler op de site van Leverkusen. "Deze transfer is bovendien heel belangrijk voor het team met het oog op het drukke speelschema van de komende weken."

Arias staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Atlético, dat hem destijds voor circa 11 miljoen euro overnam van PSV. In twee seizoenen kwam de vleugelverdediger tot 51 officiële duels namens de Madrilenen, waarin hij één keer scoorde.

Eerder in zijn loopbaan droeg Arias het shirt van het Colombiaanse La Equidad (2009-2011) en Sporting CP (2011-2013). De 53-voudig international ziet de huurperiode bij Leverkusen als een "fantastische kans op een nieuwe uitdaging".

"Bayer Leverkusen is een van de beste clubs in Duitsland en heeft een zeer goede reputatie in Spanje", aldus Arias. "In de Champions League speelden we afgelopen seizoen met Atlético tegen Leverkusen en kwam ik erachter hoe er in Duitsland wordt gevoetbald. Dat is de reden dat ik heel erg uitkijk naar de wedstrijden in de Bundesliga."

