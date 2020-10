Nederland wil in oktober 2021 de finaleronde van de Nations League organiseren. De KNVB heeft een officiële bid bij de UEFA ingediend.

De Europese voetbalbond maakte eerder al bekend dat de winnaar van groep 1 van divisie A in de Nations League de finaleronde mag organiseren. Poulegenoten Italië en Polen hebben net als Nederland een bid ingediend, terwijl Bosnië en Herzegovina zich niet kandidaat stelt.

Mocht Oranje de poule als groepshoofd eindigen, wordt de finaleronde van de Nations League in oktober volgend jaar dus in Nederland gehouden. Speellocaties zijn de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en De Kuip in Rotterdam.

"In Nederland en bij de KNVB hebben we de ambitie om meer grote internationale voetbalevenementen te organiseren. Als we de toewijzing binnenhalen, hopen we ook dat dit evenement Nederland een positieve impuls kan geven na een periode zonder grote evenementen", zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB.

De Nations League Finals worden van 6 tot en met 10 oktober 2021 gehouden. De halve finales worden op 6 en 7 oktober volgend jaar gespeeld, de wedstrijd om de derde plek en de finale zijn op 10 oktober. De vier winnaars van de vier groepen in divisie A plaatsen zich voor de zogenoemde Final Four.

Het Nederlands elftal plaatste zich vorig jaar voor de finaleronde, net als Portugal, Engeland en Zwitserland. De ploeg van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman won in de halve eindstrijd van Engeland en ging in de finale ten onder tegen Portugal.