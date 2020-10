Luis Suárez neemt trainer Ronald Koeman niet kwalijk dat hij niet voorkomt in diens plannen en na zes jaar moest vertrekken bij FC Barcelona. De Uruguayaan tekende woensdag bij Atlético Madrid en nam donderdag op een persconferentie geëmotioneerd afscheid in Camp Nou.

"Ik heb geen problemen met de trainer", vertelde Suárez. "De club wilde verandering en ik kwam niet meer voor in de plannen. Die verhalen hoorde ik al en dus verwachtte ik het belletje van Koeman al. Zo gaat het in de voetballerij, en dat accepteer ik."

De 33-jarige Suárez haalde vervolgens uit naar de Spaanse media, die de afgelopen weken veelvuldig schreven over de problemen bij Barcelona en het gedwongen afscheid van tal van spelers, onder wie de ervaren spits.

"Het was een gekke maand. Er is gelekt naar de pers en de media hebben verhalen verzonnen. Dat maakt me kwaad", zei Suarez, die na Ivan Rakitic (Sevilla) en Arturo Vidal (Internazionale) de derde basisspeler is die vertrekt.

40 Suárez in tranen bij afscheid van FC Barcelona

'Vreemd om tegen mijn vrienden te spelen'

Verder sprak Suárez met de nodige emotie lovende woorden over Barcelona, waarmee hij vier keer kampioen werd en in 2015 de Champions League won.

"Ik zal altijd een Barcelona-fan blijven. Ik houd veel vrienden over aan deze tijd. Het wordt vreemd om met Atlético tegen mijn vrienden te spelen, maar uiteraard zal ik er alles aan doen om er een mooie wedstrijd van te maken. Mijn vriendschap met Lionel Messi zal er ook niet door veranderen. Bij Uruguay en Argentinië zijn we ook elkaars tegenstander."

Het feit dat hij bij Atlético actief blijft in de top van La Liga, speelde een belangrijke rol bij de keuze van Suárez voor de Madrileense club. "Ik wilde naar een club die kan concurreren met 'Barça', en dat is Atlético. Ik heb nog gesproken met Antoine Griezmann en Diego Godín en dat gaf een goed gevoel, hoewel veel meer clubs interesse toonden."

Mogelijk maakt Suárez komend weekend al zijn debuut voor Atlético. De ploeg van trainer Diego Simeone speelt zondag in La Liga thuis tegen Granada.

Bekijk het programma en de stand in La Liga