Kai Havertz deed woensdag voor het eerst van zich spreken in het shirt van Chelsea door met een hattrick bij te dragen aan een 6-0-zege op Barnsley in de League Cup. Het leidt tot optimisme bij zowel de Duitse topaankoop zelf als zijn trainer Frank Lampard.

"Dit is mijn eerste hattrick en het betekent heel veel voor me. Deze bal krijgt thuis een mooi plekje", zegt een trotse Havertz, die voor 80 miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen, op de site van Chelsea.

"De eerste twee wedstrijden waren heel moeilijk voor me, want ik had niet echt een voorbereiding gehad en maar een weekje meegetraind. Maar stap voor stap zal ik fitter worden. Dit geeft vertrouwen."

De 21-jarige Havertz, die in zijn eerste wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en Liverpool nog relatief anoniem speelde, zorgde tegen Championship-club Barnsley voor de 2-0, 4-0 en 5-0.

"De avond had voor hem niet mooier gekund", aldus Lampard. "Het was een mooie ervaring voor Havertz, ook om zich onze speelwijze eigen te maken. Ik ben heel blij voor hem, en dit is pas het begin."

Havertz en Chelsea vervolgen het seizoen zaterdag, wanneer in de Premier League een uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion op het programma staat.

