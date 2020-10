PSV-trainer Roger Schmidt verwacht niet dat zijn ploeg donderdag makkelijk van NS Mura zal winnen in de derde voorronde van de Europa League, ook al zijn de Eindhovenaren zwaar favoriet in Slovenië.

Het relatief onbekende Mura laat dit seizoen zien de zaken op orde te hebben. Van de eerste zes wedstrijden werden er vijf gewonnen en er werd nog niet één doelpunt geïncasseerd.

"Het zal een lastige wedstrijd worden. Dat ze nog geen tegengoal hebben gehad, laat zien dat ze een sterke defensie hebben", zei Schmidt woensdag bij een persmoment in Slovenië.

"Het is slechts één wedstrijd, dus alles kan gebeuren. Het is een voordeel voor Mura dat ze thuis spelen. Het is een nieuwe uitdaging voor ons, we zullen vanaf het begin gefocust en geconcentreerd moeten zijn."

Maxi Romero (links) bezorgde PSV zaterdag een benauwde thuiszege op FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

'Wedstrijd tegen Emmen was misschien wel goed'

PSV kende een moeizame laatste test voor de start van het Europese seizoen door zaterdag pas in de slotminuut van FC Emmen te winnen (2-1). Volgens Schmidt kan dat echter juist een voordeel zijn.

"We zijn een jong team dat in ontwikkeling is en we kunnen laten zien dat we weer verder zijn dan tegen Emmen", aldus de 53-jarige trainer van de Eindhovenaren.

"Die wedstrijd was misschien wel goed, omdat we ook daar werden gezien als de grote favoriet, maar we hebben tot het laatst moeten vechten voor de overwinning. Dat kunnen we meenemen naar de wedstrijd tegen Mura."

NS Mura-PSV begint donderdag om 19.00 uur. Later op de avond, om 21.00 uur, neemt Willem II het in de derde Europa League-voorronde thuis op tegen Rangers.

Bekijk het programma in de Europa League