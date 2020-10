Frank Rijkaard begrijpt volledig dat de KNVB voor Frank de Boer als bondscoach heeft gekozen. De oud-topspeler, die zelf ook benaderd werd maar bedankte, gaat niet mee in de kritiek van de commissie Mijnals.

De KNVB-commissie, geleid door Humberto Tan, is boos en stelde woensdag dat vanaf het begin vaststond dat De Boer bondscoach zou worden. Volgens Tan werd Rijkaard slechts gepolst om aan de buitenwereld te laten zien dat er aan diversiteit werd gedacht.

"Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik kijk naar kwaliteit en de mens, niet naar kleur. Ik hoop dat Frank heel succesvol gaat worden", zegt de 57-jarige Rijkaard donderdag tegen De Telegraaf.

De oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en Oranje denkt dat de keuze voor De Boer heel goed kan uitpakken. "Hij is een succesvolle trainer geweest in Nederland. Ik heb met hem gevoetbald, dus ik weet wat zijn filosofie is", zegt hij.

"Hij is volgens de Nederlandse school opgeleid, dus hij weet precies wat de eisen zijn en hoe we het willen zien. Hij is ambitieus en capabel genoeg om met deze mooie nieuwe lichting goede resultaten te boeken."

Rijkaard al jaren geen trainer meer

Rijkaard was tussen 1998 en 2000 bondscoach van het Nederlands elftal. Verder had hij Sparta Rotterdam, FC Barcelona, Galatasaray en Saoedi-Arabië onder zijn hoede. Sinds begin 2013 heeft hij geen functie meer in het voetbal.

De KNVB heeft De Boer, die als trainer vier keer kampioen werd met Ajax, een contract tot 2022 gegeven. De oud-verdediger gaat met Oranje naar het EK, waarna bij een evaluatie zal worden besloten of hij doorgaat tot en met het WK van 2022.