De commissie Mijnals, die diversiteit binnen de KNVB moet bevorderen, is woedend over de procedure rondom de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. Voorzitter Humberto Tan zegt dat de onlangs opgerichte werkgroep tegen racisme zich bedonderd voelt, omdat de directie niet met gekleurde trainers heeft gesproken.

"De KNVB heeft zijn mond vol over inclusiviteit, maar gaat niet eens het gesprek aan met iemand met een migratieachtergrond, terwijl er mogelijkheden genoeg waren", zegt Tan woensdag tegen De Telegraaf. "Vanaf dag één stond vast dat Frank de opvolger zou worden van Ronald Koeman. De rest was allemaal een beetje cosmetisch, dus voelt de commissie zich bedonderd."

"Het is nu de hoogste tijd dat er op dit punt wat gaat veranderen binnen de KNVB. Wat er rond de aanstelling van de nieuwe bondscoach is gebeurd en de gevolgde procedure zijn niet meer van deze tijd", vervolgt Tan, die geen kandidaten heeft aangedragen bij de directietop.

"Ons voetbal is van iedereen, zoals de KNVB dat zelf zegt. Dus niet alleen van een bepaalde groep. En helaas heeft de KNVB die indruk toch weer weten te wekken. Het wordt hoog tijd om dat gevoel weg te nemen."

Frank de Boer werd woensdag aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

'Rijkaard is als alibi gebruikt'

Na het vertrek van Koeman naar FC Barcelona in augustus sprak de KNVB wel met Frank Rijkaard, maar de oud-international liet de voetbalbond weten niet uit zijn pensioen te willen komen voor de baan in Zeist.

Tan: "Hij is als alibi gebruikt: kijk eens hoe we met diversiteit bezig zijn. Onzin, want het is algemeen bekend dat Frank al zeven jaar niet meer de ambitie heeft om iets in de voetballerij te doen. Dat was uitgesloten."

De KNVB kondigt in een reactie bij De Telegraaf aan in gesprek te gaan met de leden van de commissie Mijnals, omdat de uitspraken van Tan volgens een woordvoerder van de voetbalbond "verkeerde aannames" bevatten.

Volgens commissievoorzitter Humberto Tan is de gepolste Frank Rijkaard als alibi gebruikt door de KNVB. (Foto: Pro Shots)

Commissie ontstaan na racistisch incident

De commissie Mijnals werd in juli opgericht in de strijd tegen racisme in het voetbal, nadat in november vorig jaar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend tijdens FC Den Bosch-Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie.

Naast Tan hebben oud-international Ruud Gullit, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voormalig aanvoerder van de Oranjevrouwen Daphne Koster, voorzitter van amateurclub ODIN'59 Jacinta Lieuwes, hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, advocaat Robert Geerlings en Jeroen Visscher, oud-gastdocent aan de trainersopleiding KNVB, zitting in de commissie.

Ondanks de boosheid over de procedure zegt Tan dat alle commissieleden hun werkzaamheden zullen voortzetten. "We willen de luis in de pels van de KNVB blijven door het beleid scherp in de gaten te houden."