Arsenal heeft woensdag ten koste van Leicester City de achtste finales van de League Cup bereikt. De Londenaren waren met 0-2 te sterk voor de koploper in de Premier League. Kai Havertz maakte een hattrick voor Chelsea tegen Barnsley.

Leicester City had een licht overwicht in het eigen King Power Stadium, maar bij afwezigheid van goalgetter Jamie Vardy wist de ploeg van manager Brendan Rodgers de vele kansen niet om te zetten in doelpunten.

Arsenal slaagde daar wel in, al hadden 'The Gunners' daarbij wel hulp nodig van thuisclub. Een inzet van Nicolas Pépé belandde in de 57e minuut op de paal, waarna de bal via de inlopende Christian Fuchs alsnog over de doellijn rolde. Edward Nketiah besliste de wedstrijd in blessuretijd met de 0-2.

Bij de laatste zestien treft Arsenal de winnaar van de wedstrijd in de derde ronde tussen Liverpool en League One-club Lincoln City, die donderdag op het programma staat.

Ontlading bij Kai Havertz na zijn eerste doelpunten voor zijn nieuwe club Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Havertz maakt hattrick voor Chelsea

Bij Chelsea blonk Havertz uit in de thuiswedstrijd tegen Barnsley, dat uitkomt in het Championship. De aanvallende middenvelder, die deze zomer voor 80 miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen, maakte een hattrick in het met 6-0 gewonnen duel. Het waren zijn eerste treffers voor Chelsea.

De overige doelpunten kwamen op naam van Tammy Abraham, Ross Barkley en invaller Olivier Giroud. Manager Frank Lampard spaarde onder anderen miljoenenaankoop Timo Werner, die de hele wedstrijd op de bank bleef. Nieuweling Ben Chilwell maakte zijn debuut. Chelsea treft in de volgende ronde de winnaar van Leyton Orient-Tottenham Hotspur.

Verder in de League Cup waren Joël Veltman en Davy Pröpper met Brighton & Hove Albion met 0-2 te sterk voor Championship-club Preston North End, won Everton met 2-5 bij League One-club Fleetwood Town en haalde Newcastle United uit bij Morecambe, dat uitkomt in de League Two: 0-7.