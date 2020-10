Bert van Marwijk en Dick Advocaat kunnen zich uitstekend vinden in de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De vijftigjarige coach bereikte woensdag met de KNVB een akkoord over een contract tot en met het WK van 2022.

"Als de KNVB een jonge bondscoach wil en ook nog een voor de lange termijn, vind ik dat ze met Frank een prima keus hebben gemaakt", zegt oud-bondscoach Van Marwijk tegen VI. "Frank heeft wel binding met deze spelersgroep, maar kan er ook boven staan als het moet. Dat had hij al als assistent."

De Boer is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige maand naar FC Barcelona vertrok. De oud-international zat zonder club sinds hij eind juli vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen bij Atlanta United. Ook bij Internazionale en Crystal Palace werd hij op straat gezet.

"Waarom het in het buitenland is misgegaan, weet ik niet", aldus Van Marwijk, die Oranje van 2008 en 2012 onder zijn hoede had en in 2010 naar de WK-finale loodste. "Maar ik weet wel dat hij met Nederlandse spelers uitstekend heeft gepresteerd door met Ajax onder moeilijke omstandigheden vier keer op rij kampioen te worden."

De Boer begon zijn trainerscarrière in 2008 als assistent bij het Oranje van Van Marwijk en werd twee jaar later hoofdtrainer van Ajax. Onder zijn leiding werden de Amsterdammers van 2011 tot en met 2014 landskampioen.

Dick Advocaat als coach van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Hij heeft het bij Ajax uitstekend gedaan'

Advocaat, die in drie periodes (1992-1994, 2002-2004 en 2017) bondscoach van het Nederlands elftal was, sluit zich aan bij de woorden van Van Marwijk. "Als ik het goed heb gevolgd, heeft de spelersgroep aangedrongen op een jonge bondscoach en dan past Frank prima in het profiel", vertelt hij.

De 72-jarige coach van Feyenoord vindt dat De Boer de aanstelling ook verdient. "Omdat ik vind dat hij het in Nederland bij Ajax uitstekend heeft gedaan. En dat was toen niet zo gemakkelijk als het lijkt", legt hij uit.

"Waarom het in het buitenland is misgegaan, weet ik niet. Dat zul je hem zelf moeten vragen. Maar kijkend naar de huidige situatie en de spelersgroep, denk ik dat de KNVB wel kan aankomen met Frank de Boer", besluit Advocaat.