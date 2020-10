Ajax lijkt Sergiño Dest deze zomer kwijt te raken aan een Europese topclub. Na Bayern München zou FC Barcelona woensdag een bod hebben uitgebracht op de negentienjarige rechtsback, melden De Telegraaf en het AD.

De hoogte van het bod van de club van de nieuwe trainer Ronald Koeman is niet bekend. Bronnen melden aan De Telegraaf dat de aanbieding "uiterst serieus" is. Ajax en FC Barcelona zouden nog in onderhandeling zijn.

De Spaanse grootmacht is vanwege het vertrek van Nélson Semedo naar Wolverhampton Wanderers op zoek naar een nieuwe rechtsback. De Portugese international stapte dinsdag voor minimaal 30 miljoen euro over naar de Premier League-club, waardoor FC Barcelona de financiële ruimte heeft om een nieuwe speler aan te trekken. De club is zwaar getroffen door de coronacrisis.

Bayern München leek lang de beste papieren te hebben om Dest in te lijven. De Duitse recordkampioen zou al verschillende voorstellen hebben gedaan bij de Amsterdamse clubleiding, maar de clubs kwamen tot dusver niet tot een akkoord. Een delegatie van Bayern zou de Johan Cruijff ArenA hebben bezocht om te praten met de directie van Ajax.

Volgens het AD is de kans groot dat Dest afgelopen zondag tegen RKC zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De Amerikaanse international stond woensdag nog wel op het trainingsveld van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De negentienjarige Dest brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij tot dusver 37 officiële wedstrijden speelde. Dit seizoen moet het zelf opgeleide talent genoegen nemen met invalbeurten, omdat Noussair Mazraoui de voorkeur kreeg als rechtsback.