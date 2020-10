Bayern München-coach Hans-Dieter Flick verwacht dat zijn ploeg het donderdagavond bijzonder lastig zal krijgen met Sevilla in de strijd om de Europese Super Cup. De Duitser waakt in ieder geval voor onderschatting van de Spanjaarden.

"Sevilla heeft verdiend de Europa League gewonnen. De volwassen ploeg is tactisch sterk en dat is het werk van een uitstekende coach", doelt Flick woensdag tijdens zijn persconferentie op Julen Lopetegui.

"Ze kunnen hun tegenstander flink onder druk zetten en ze houden ervan om op de aanval te spelen", vervolgt hij. "Het zal een dynamische en intense wedstrijd worden. Ik verwacht van beide kanten veel op voetballend gebied en het zal daarom ook een echte topwedstrijd worden."

Bayern speelt dankzij het winnen van de Champions League voor het eerst sinds 2013 om de Europese Super Cup. 'Der Rekordmeister' veroverde de prijs destijds voor het eerst, nadat drie eerdere edities (in 1975, 1976 en 2001) verloren waren gegaan.

Het Sevilla van Luuk de Jong strijdt als winnaar van de Europa League al voor de zesde keer om de Europese Super Cup, maar alleen in 2006 werd er gewonnen. In 2007, 2014, 2015 en 2016 grepen de 'Rojiblancos' naast de prijs.

De Puskás Aréna is het strijdtoneel van de Europese Super Cup. (Foto: Pro Shots)

Inzetbaarheid Lewandowski nog twijfelachtig

Ondanks die vier nederlagen is Flick beducht voor Sevilla. "Ik hoop dat het team 100 procent gefocust is op deze wedstrijd. Tegen Sevilla is het namelijk niet genoeg om 98 of 99 procent te geven. We moeten 100 procent geven."

Flick beschikt over een nagenoeg fitte selectie, al weet hij nog niet of Robert Lewandowski ook inzetbaar is. De Poolse spits raakte in het duel met Schalke 04 (8-0-zege) licht geblesseerd. "Lewandowski zal vandaag met de groepstraining meedoen en daarna zullen we kijken hoe het met hem gaat. Maar ik denk dat hij morgen kan meespelen."

Joshua Zirkzee maakt ook deel uit van de selectie van Bayern München, dat donderdag om 21.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest tegen Sevilla begint aan de strijd om de Europese Super Cup. Bij de wedstrijd zal ook worden getest met het toelaten van een beperkt aantal toeschouwers.