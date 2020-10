PSV is woensdag zonder nieuweling Eran Zahavi afgereisd naar Slovenië voor de wedstrijd tegen NS Mura in de derde voorronde van de Europa League. De Israëlische spits is nog niet speelgerechtigd.

PSV nam Zahavi afgelopen weekend transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F, de club van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Eindhovense club en de aanvaller wachten nog op de administratieve afhandeling van de transfer vanuit China.

Het is nog onbekend wanneer Zahavi wel kan debuteren voor PSV. De ploeg van coach Roger Schmidt gaat zondag in de eerstvolgende competitiewedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo.

Naast Zahavi moet PSV het tegen Mura ook zonder de geblesseerden Érick Gutiérrez en Armando Obispo stellen. Doelman Vincent Müller, die eerder op de dag overkwam van het Duitse Würzburger Kickers, is eveneens niet meegereisd naar Slovenië.

De confrontatie tussen Mura en PSV gaat over één wedstrijd. De winnaar gaat door naar de play-offs voor de Europa League, die volgende week gespeeld worden. Daarin is het Noorse Rosenborg BK of het Turkse Alanyaspor de tegenstander.

'We moeten deze rol accepteren'

Volgens Schmidt is het voor PSV niet alleen van financieel belang om zich te kwalificeren voor de groepsfase, maar ook van belang voor de ontwikkeling van zijn ploeg. "Het is internationaal voetbal en dat is altijd iets speciaals.", zegt hij op de persconferentie. "Daarvoor zijn we op en top gemotiveerd."

De Eindhovenaren gelden als favoriet voor de ontmoeting met Mura. "Logisch dat men dit zo ziet", zegt Schmidt. "Het is een uitdaging voor de spelers om hier mee om te gaan, we moeten deze rol accepteren. We zijn een jong team dat in ontwikkeling is en we kunnen laten zien dat we weer verder zijn dan tegen FC Emmen."

Afgelopen zaterdag had PSV het bijzonder lastig met FC Emmen (2-1-zege). Pas diep in blessuretijd zorgde Maximiliano Romero voor de winnende goal.

De wedstrijd tussen Mura en PSV begint donderdag om 19.00 uur in de Sloveense stad Murska Sobota en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

