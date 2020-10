Luis Suárez verruilt FC Barcelona voor Atlético Madrid. De twee Spaanse clubs bereikten woensdagavond een akkoord over de overstap van de Uruguayaan, die nog wel medisch gekeurd moet worden. Het is nog onbekend voor hoeveel jaar hij tekent in Wanda Metropolitano.

Suárez had bij Barcelona nog een contract tot medio volgend jaar, maar kwam niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Ronald Koeman. Nadat de 33-jarige aanvaller te horen kreeg dat een vertrek bij Barcelona de beste optie was, werden onder meer Ajax en Juventus genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers.

De Amsterdammers leken echter nooit een serieuze poging te ondernemen. Een overgang naar de Serie A ketste naar verluidt af omdat Suárez gefraudeerd zou hebben bij een taaltoets die nodig was voor een Italiaans paspoort.

Atlético betaalt een bedrag van 6 miljoen euro voor Suárez. De 'Rojiblancos' zijn samen met Real Madrid de voornaamste concurrenten van Barcelona voor het kampioenschap in La Liga.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om het afscheidsfilmpje van FC Barcelona te bekijken.

Atlético vijfde werkgever Suárez in Europa

Suárez begon zijn loopbaan in eigen land bij Nacional en werd in 2006 door FC Groningen naar Europa gehaald. Na een seizoen in Groningen maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij uitgroeide tot een veelscorende spits en aanvoerder.

De Amsterdammers verkochten Suárez in januari 2011 voor ruim 25 miljoen euro aan Liverpool. De Engelsen ontvingen op hun beurt 3,5 jaar later maar liefst 81 miljoen euro van Barcelona voor de aanvaller.

Namens de Catalaanse club kwam Suárez in 283 officiële wedstrijden tot liefst 198 doelpunten. Met Barcelona won hij onder meer de Champions League in 2015 en vier landstitels.