Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Kevin De Bruyne maken kans om uitgeroepen te worden tot Europees Voetballer van het Jaar. Vivianne Miedema is genomineerd in de categorie beste aanvalster van het seizoen 2019/2020.

De 32-jarige Lewandowski is de favoriet voor de titel van Europees Voetballer van het Jaar. De Poolse spits scoorde afgelopen seizoen liefst 55 keer in 47 officiële wedstrijden voor Bayern München en had zo een cruciale bijdrage aan het winnen van de landstitel, de DFB-Pokal en de Champions League met de 'Rekordmeister'.

Lionel Messi en Neymar vielen net buiten de top drie. Cristiano Ronaldo eindigde in de verkiezing op de tiende plek, achter Bayern München-spelers Joshua Kimmich, Thiago Alcántara en Thomas Müller en Kylian Mbappé.

De shortlist is samengesteld door een jury van tachtig coaches van clubs die vorig seizoen meededen in de Champions League en de Europa League en 55 journalisten. Trainers mochten niet stemmen op spelers uit hun eigen team.

Eerder was al duidelijk dat Miedema kans maakt om uitgeroepen te worden tot Women's Forward of the Season. De spits van Arsenal neemt het op tegen Delphine Cascarino (Olympique Lyon) en Pernille Harder (VfL Wolfsburg, nu Chelsea). Ze is de enige Nederlander die kans maakt op een prijs.

De winnaars van alle categorieën worden op 1 oktober bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. Virgil van Dijk werd vorig jaar uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar.