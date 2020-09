PSV heeft doelman Vincent Müller overgenomen van Würzburger Kickers. De twintigjarige keeper zal direct aansluiten bij het eerste elftal.

Müller, die voor drie jaar heeft getekend in Eindhoven, doorliep de jeugdopleiding bij FC Köln, maar kwam bij de club uit zijn geboortestad Keulen niet verder dan het tweede elftal. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Würzburger Kickers.

Met die club, waar hij 25 keer tussen de palen stond, promoveerde hij afgelopen seizoen naar de Tweede Bundesliga.

Met de komst van Müller heeft PSV vier keepers bij de selectie van het eerste elftal zitten. Trainer Roger Schmidt heeft ook de beschikking over Yvon Mvogo, Lars Unnerstall en Maxime Delanghe.

Mvogo begon in de eerste twee Eredivisie-wedstrijden in de basis bij PSV. Zowel in de uitwedstrijd tegen FC Groningen als in het thuisduel met FC Emmen beging de 26-jarige Zwitser een enorme blunder, die leidde tot een tegentreffer.

PSV zag met Jeroen Zoet (Spezia), Robbin Ruiter (Willem II), Hidde Jurjus (KFC Uerdingen) en Yanick van Osch (Fortuna Sittard) de nodige keepers vertrekken deze zomer.

Müller krijgt tijd om zich te ontwikkelen

Müller zlet PSV als een goede volgende stap in zijn loopbaan. "PSV is een geweldig grote club, die internationaal hoog aangeschreven staat", aldus de keeper op de site van de Eindhovenaren.

"Het is voor mij een eer dat ik op jonge leeftijd het vertrouwen en de kans krijg om mezelf te ontwikkelen. Ik zal er alles aan doen dat vertrouwen terug te betalen aan de club."

Technisch directeur John de Jong is blij dat PSV met de komst van de jonge Duitser zijn keepersbestand voor de komende jaren rond heeft.

"Vincent is een talentvolle jonge keeper die we de ruimte gaan geven om zich te ontwikkelen. Met Mvogo en Unnerstall hebben we twee goede ervaren keepers. Müller en Maxime Delanghe zijn jongens voor de toekomst. Met maatwerk, afhankelijk van het programma van de A-selectie en Jong PSV, zullen we hen stap voor stap begeleiden."