FC Barcelona heeft woensdag het vertrek van Nélson Semedo bevestigd. De rechtsback tekent een driejarig contract bij Wolverhampton Wanderers, met de optie voor nog twee seizoenen.

De Premier League-club betaalt Barcelona een transfersom van 30 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 40 miljoen euro. De 26-jarige Portugees beschikte nog over een contract tot medio 2022 in Camp Nou, maar mocht vertrekken van trainer Ronald Koeman.

Het is niet de eerste keer dat FC Barcelona deze transferperiode een overbodige speler weet te slijten. Dinsdag verliet Arturo Vidal de club voor een avontuur bij Internazionale, waar hij een tweejarig contract tekende. Eerder vertrok Ivan Rakitic al naar Sevilla en Luis Suárez wordt in verband gebracht met Atlético Madrid.

Semedo maakte in 2017 voor circa 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar FC Barcelona en speelde in drie seizoenen 124 officiële wedstrijden bij de Catalanen. Vorig seizoen had de Portugees nog een basisplaats onder trainer Ernesto Valverde en diens opvolger Quique Setién.

"Ik wil Barcelona bedanken voor het laten uitkomen van mijn droom", schreef Semedo dinsdagavond al in een korte verklaring op Instagram. "Bedankt dat ik mezelf bij jullie kon ontwikkelen als speler en als persoon. Het waren drie geweldige jaren die ik nooit zal vergeten."

Het vertrek van Semedo verklaart de plotselinge interesse van Barcelona in Sergiño Dest. De rechtsback van Ajax stond lange tijd voor een overstap naar Bayern München, maar volgens Spaanse media is ook Barcelona inmiddels dicht bij een akkoord met de Amsterdammers.