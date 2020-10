Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB heeft met de vijftigjarige coach een akkoord bereikt over een contract tot en met het WK van 2022, meldt de voetbalbond woensdag.

De Boer is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige maand naar FC Barcelona vertrok. Na het EK van volgend jaar wordt met de voormalige coach van Ajax geëvalueerd. Als de samenwerking dan bevalt, gaat De Boer door tot en met het WK van 2022.

De oud-international start per direct met zijn werkzaamheden als bondscoach. Daardoor zit De Boer al op de bank bij de eerstvolgende oefenwedstrijd van Oranje, een duel met Mexico op 7 oktober. Hij wordt vrijdag officieel gepresenteerd in Zeist.

De vijftigjarige De Boer zat zonder club sinds hij eind juli vanwege teleurstellende resultaten was ontslagen bij het Amerikaanse Atlanta United. De Noord-Hollander zei onlangs bij FOX Sports het een eer te vinden om bondscoach van Oranje te worden.

In de zoektocht naar een opvolger van de vertrokken Koeman benaderde de KNVB Frank Rijkaard en Peter Bosz al. De gestopte Rijkaard zag het niet zitten om terug te keren in de voetballerij, terwijl Bosz liet weten een contract bij Bayer Leverkusen te hebben.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te bekijken hoe de KNVB de aanstelling van Frank de Boer bekendmaakt.

Na Ajax-successen trad verval in bij De Boer

De Boer begon zijn trainerscarrière in 2008 als assistent bij het Oranje van bondscoach Bert van Marwijk. In december 2010 kwam hij voor het eerst op eigen benen te staan als hoofdtrainer van Ajax.

Onder 112-voudig international De Boer sloegen de Amsterdammers een nieuwe succesperiode in met vier landstitels op rij. Na het mislopen van de titel in 2016 koos hij voor een vertrek naar Internazionale, maar zijn periode bij de club uit de Serie A liep uit op een deceptie. De Boer werd na nog geen drie maanden op straat gezet.

Na zijn mislukte avontuur in Milaan hoopte hij zijn trainerscarrière in de zomer van 2017 bij Crystal Palace nieuw leven in te blazen, maar zijn verblijf in Engeland was van nog kortere duur dan dat in Italië. Na vijf officiële wedstrijden kreeg hij zijn congé van de club uit de Premier League.

Pas ruim een jaar later ging De Boer bij Atlanta United weer aan de slag als trainer. Hij kende met het winnen van de Campeones Cup en de US Open Cup een goed debuutseizoen, maar deze zomer kon hij na een teleurstellende start alsnog vertrekken.