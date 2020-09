Donny van de Beek heeft dinsdag zijn basisdebuut gemaakt voor Manchester United. De van Ajax overgekomen middenvelder boekte met zijn nieuwe club een 0-3-zege op Luton Town in de derde ronde van de League Cup.

Op slag van rust zorgde Juan Mata uit een strafschop voor 0-1. Van de Beek speelde op '10' en werd in de 78e minuut gewisseld door manager Ole Gunnar Solskjaer, die zijn ploeg op een paar plekken had gewijzigd.

In de slotminuten stelde United de overwinning veilig dankzij doelpunten van aanvallers Marcus Rashford en Mason Greenwood, die allebei waren ingevallen.

De 23-jarige Van de Beek had zaterdag als invaller al zijn debuut gemaakt in de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace. Hij scoorde, maar kon een 1-3-nederlaag niet voorkomen.

De twaalfvoudig Oranje-international krijgt zaterdag een nieuwe kans op speelminuten, wanneer United in competitieverband op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion.

Coronagevallen bij West Ham

Verder bereikte West Ham United de volgende League Cup-ronde door Hull City met 5-1 te verslaan. Watford liet zich verrassen door Newport County (3-1) en West Bromwich Albion verloor na penalty's van Brentford.

West Ham kende een opmerkelijke voorbereiding op het duel met Hull City, want toen de selectie al in het stadion was, werd bekend dat coach David Moyes en spelers Issa Diop en Josh Cullen besmet zijn met het coronavirus.

Het trio, dat geen symptomen vertoonde, vertrok direct naar huis. Ondanks hun afwezigheid had West Ham dus alsnog geen problemen met Hull.