Tonny Vilhena is met FC Krasnodar een stap dichter bij de groepsfase van de Champions League. De Russische club won dinsdag de eerste play-offwedstrijd van PAOK: 2-1.

Dimitris Pelkas opende na ruim een half uur nog de score voor PAOK, nadat hij al in de zevende minuut een strafschop had gemist. Niet veel later kreeg ook Krasnodar een penalty en die werd benut door Viktor Claesson. Twintig minuten voor tijd maakte Remy Cabella voor een leeg doel de winnende 2-1.

Middenvelder Vilhena, die in 2019 Feyenoord voor 9 miljoen euro verruilde voor Krasnodar, maakte de negentig minuten vol bij de Russische club, die nog niet eerder de groepsfase van de Champions League bereikte.

Verder in de play-offs won het Oostenrijkse Red Bull Salzburg met 1-2 van Maccabi Tel-Aviv en kwamen Slavia Praag en FC Midtjylland niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

Woensdag staan de heenwedstrijden KAA Gent-Dynamo Kiev, Molde FK-Ferencváros en Olympiacos-Omnia op het programma. De returns zijn op 29 en 30 september. De winnaar van de tweeluiken plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League, die op 20 oktober van start gaat.