Telstar heeft dinsdag een zeer late uitzege op Excelsior geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De achttienjarige Yaël Liesdek zorgde in de slotseconden van zijn derde wedstrijd als prof voor de 1-2 in het Van Donge & De Roo Stadion. FC Den Bosch was thuis met 2-0 te sterk voor MVV Maastricht.

Na een doelpuntloze eerste helft bij Excelsior-Telstar tekende Excelsior-aanvaller Joël Zwarts vlak na rust voor de openingstreffer. Twintig minuten later trok Sven van Doorm de stand gelijk en in de laatste seconden maakte de ingevallen rechtsback Liesdek de winnende treffer namens Telstar.

De overwinning betekent dat het Telstar van coach Andries Jonker en zijn assistent Edgar Davids zich in de subtop meldt. De 'Witte Leeuwen' hebben zeven punten uit vier wedstrijden.

Excelsior won thuis voor de zesde keer op rij niet van Telstar. De Kralingers versloegen de club uit Velsen-Zuid in 2005 voor het laatst in eigen stadion en staan achtste met zes punten uit vier duels.

Den Bosch won verdiend met 2-0 van MVV. De doelpunten werden na rust gemaakt door Dhoraso Moreo Klas en Ryan Trotman. Met zes punten is Den Bosch de nummer negen van de Eerste Divisie.

Bij MVV maakte Thomas van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, als invaller zijn profdebuut. De club uit Maastricht heeft twee punten minder dan Den Bosch en staat zestiende.

FC Den Bosch zette MVV opzij. (Foto: Pro Shots)

