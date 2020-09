Het Zwitserse openbaar ministerie eist 28 maanden cel tegen PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi voor betrokkenheid bij het gesjoemel met uitzendrechten van verschillende grote voetbaltoernooien, zo meldt het Zwitserse persbureau Keystone-ATS dinsdag.

Volgens de Zwitserse aanklager heeft Al Khelaifi, die naast PSG-voorzitter ook eigenaar van het Qatarese mediabedrijf beIN Media Group is, zich schuldig gemaakt aan corruptie en crimineel gedrag. Het gaat daarbij om zijn rol in de toekenning van de uitzendrechten van verschillende FIFA-toernooien tussen 2018 en 2030, zoals WK's en edities van de Confederations Cup.

Al Khelaifi zou een deel van de rechten hebben ontvangen in ruil voor gunsten voor Jérôme Valcke, de rechterhand van voormalig FIFA-baas Sepp Blatter. Zo mocht Valcke voor een lange periode gratis verblijven in een luxe villa van Al Khelaifi op het Italiaanse eiland Sardinië. Volgens de aanklager zouden de huurlasten normaal gesproken minimaal 800.000 euro bedragen.

Tegen Valcke eiste het Zwitserse openbaar ministerie een celstraf van drie jaar. De Zwitser zou steekpenningen hebben ontvangen en zichzelf hebben verrijkt. Hij kreeg via zijn bedrijf 1,25 miljoen euro op zijn rekening gestort zonder dit te melden bij de FIFA. In 2016 werd Valcke al voor twaalf jaar geschorst door de ethische commissie van de FIFA wegens zijn betrokkenheid bij een grootschalige corruptiezaak binnen de wereldvoetbalbond.

Justitie in Zwitserland opende in 2017 al een onderzoek naar de kwestie. Woensdag houden de advocaten van Al Khelaifi en Valcke hun pleidooi. Het is niet duidelijk wanneer de Zwitserse rechtbank uitspraak doet.

Naast zijn rol als voorzitter van PSG en de beIN-mediagroep maakt Al Khelaifi ook deel uit van het uitvoerend comité van de UEFA. Hij werd eerder al aangeklaagd vanwege corruptie rondom de toewijzing van de uitzendrechten van de WK's in 2026 en 2030. Die aanklacht is echter komen te vervallen na een schikking met de FIFA.