AS Roma is dinsdag bestraft met een reglementaire 3-0-nederlaag tegen Hellas Verona in de Serie A. Middenvelder Amadou Diawara deed zaterdag mee bij de Italiaanse topclub terwijl hij niet speelgerechtigd was.

Roma was vergeten om Diawara, die op 17 juli 23 jaar werd, in te schrijven voor het duel in Verona. Volgens de regels moeten alle spelers die ouder dan 22 jaar zijn worden geregistreerd.

Middenvelder Diawara stond in de basis en werd vlak voor tijd vervangen. De wedstrijd in Stadio Marc'Antonio Bentegodi eindigde doelpuntloos, maar gaat nu dus als een 3-0-overwinning voor Hellas Verona de boeken in.

Diawara speelt sinds vorig jaar zomer voor AS Roma, dat hem overnam van Napoli, waar de Guinees drie seizoenen onder contract stond. Vorig seizoen was hij basisspeler in Rome, al stond hij een tijdje aan de kant met blessures.

Het uitduel met Hellas Verona was voor Roma de opening van het Serie A-seizoen. De volgende wedstrijd van de ploeg van Justin Kluivert is zondag, wanneer landskampioen Juventus op bezoek komt.

