PSV-nieuweling Eran Zahavi heeft zich geërgerd aan de uitspraken bij Ajax dat hij door zijn zaakwaarnemers is aangeboden bij de Amsterdammers. De Israëlische spits, die transfervrij overkomt van het Chinese Guangzhou R&F, tekende zondag een contract voor twee jaar bij de Eindhovenaren.

Na de transferaankondiging van PSV meldden verschillende Nederlandse media dat de 33-jarige Zahavi ook serieus in beeld was bij Ajax, wat trainer Ajax-trainer Erik ten Hag zondag na afloop van Ajax-RKC Waalwijk (3-0) nuanceerde. "Hij is bij ons aangeboden door zijn agenten", zei Ten Hag. "We hebben het bekeken en uiteindelijk niet gedaan. We hebben genoeg spitsen."

Zahavi heeft de opmerkingen uit Amsterdam gehoord. "En die bevielen me niet", zei hij dinsdag bij zijn perspresentatie, zonder namen te noemen. "Ik wil er maar één ding over zeggen. Er is maar één waarheid en we weten allebei wat die is als we in de spiegel kijken. Ik ga niet zeggen wat de waarheid is."

"Ik respecteer de aanbiedingen van andere clubs en spreek er niet over. Ik heb voor PSV gekozen, omdat dit de club is die me het liefste wilde. Het is een goede match. Ze spelen heel aanvallend en gaan voor de titel."

Eran Zahavi tekende zondag een contract voor twee jaar bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben 33 jaar, maar kan nog zeker twee jaar doorgaan'

De 33-jarige Zahavi moet het PSV van de nieuwe coach Roger Schmidt vooral aan doelpunten helpen. Na de verkoop van Sam Lammers aan Atalanta was Oranje-international Donyell Malen de enige spits in Eindhoven.

"Ik ben een spits en ik houd ervan om doelpunten te maken. Dat is mijn voornaamste kwaliteit. Maar ik ben een teamspeler, ik maak nooit doelpunten na een dribbel of gekke bewegingen. Het team is belangrijker dan scoren."

Zahavi, die afgelopen seizoen 29 keer scoorde in de Chinese competitie, vindt niet dat hij al versleten is. "Ik ben 33 jaar, maar ik denk dat ik nog twee, drie, vier of vijf jaar door kan gaan. Ik zag Zlatan Ibrahimovic gisteren twee keer scoren in de Serie A, op zijn 39e. Hij ziet er niet uit als iemand die gaat stoppen. Ik wil gewoon genieten en niet te ver vooruitkijken."