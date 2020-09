De KNVB heeft dinsdag bevestigd dat FC Utrecht-AZ wordt ingehaald op zondag 27 december. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard wordt daarmee het eerste Eredivisie-duel tussen Kerst en Nieuwjaar sinds 2008.

In het eerste decennium van deze eeuw stonden tussen Kerst en Nieuwjaar geregeld Eredivisie-wedstrijden op het programma. De laatste keer was op 28 december 2008; Ajax won die dag met 3-0 van ADO Den Haag en AZ was met 1-0 te sterk voor NEC.

In de afgelopen jaren was de laatste speelronde van het kalenderjaar in de dagen voor Kerst en dit jaar stonden de laatste wedstrijden gepland op zondag 23 december. FC Utrecht-AZ zal op 27 december om 14.30 uur alsnog de boeken ingaan als de laatste Eredivisie-wedstrijd van 2020, waarna de competitie op 9 januari 2021 wordt hervat.

FC Utrecht-AZ zou op zaterdag 12 september eigenlijk de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen zijn, maar dat duel werd op verzoek van de Alkmaarders uitgesteld vanwege Europese verplichtingen. De Alkmaarders speelden drie dagen later tegen Dynamo Kiev in de voorronde van de Champions League (2-0-verlies) en hadden zo meer tijd om zich voor te bereiden.

Door het uitstel hebben AZ en FC Utrecht nu pas één Eredivisie-wedstrijd gespeeld. AZ kwam niet verder dan 1-1 tegen PEC Zwolle en ook bij VVV-Venlo tegen FC Utrecht was dat de uitslag.

Op 28 december 2008 won AZ met 1-0 van NEC. (Foto: Pro Shots)