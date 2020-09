Luis Suárez is onder vuur komen te liggen in Italië vanwege de manier waarop hij een Italiaans paspoort probeerde te verkrijgen. De Uruguayaan wordt ervan verdacht dat hij vals heeft gespeeld bij zijn toelatingsexamen.

Diverse media beschikken over documenten van de Italiaanse politie waarin vragen worden gesteld over de geldigheid van het examen van Suárez, die een Italiaans paspoort nodig had om een transfer naar Juventus te kunnen maken. De 'Oude Dame' mocht immers niet nog meer niet-Europese spelers contracteren.

De aanvaller van FC Barcelona zou van tevoren al op de hoogte zijn gebracht van de vragen in de taaltoets, waardoor hij de antwoorden ook al paraat had. Suárez zou de zogenoemde B1-toets in slechts twintig minuten hebben afgelegd, terwijl daar normaal gesproken twee uur voor staat.

Bovendien stond de eindscore van Suárez naar verluidt al vast voor hij überhaupt aan het examen was begonnen. De politie in Perugia, de stad waar de oud-Ajacied zijn veelbesproken toets aflegde, doet nu onderzoek naar docenten die op de betrokken universiteit werken en mogelijk een rol hebben gespeeld in de vermeende fraude.

Luis Suárez vlak na zijn examen in Perugia. (Foto: Pro Shots)

Transfer naar Juventus gaat niet door

De transfer van Suárez naar Juventus gaat overigens sowieso niet door, omdat de procedure om een paspoort te verkrijgen te lang duurde. De 'Oude Dame' staat op het punt om in plaats daarvan Álvaro Morata van Atlético Madrid over te nemen, terwijl Suárez juist voor een transfer naar de Madrilenen staat.

De 33-jarige Suárez speelt sinds 2014 voor Barcelona, maar mag mede vanwege zijn hoge salaris vertrekken bij de club van trainer Ronald Koeman.

Hij stond eerder onder contract bij Nacional in zijn geboorteland, FC Groningen, Ajax en Liverpool.