De Britse regering heeft besloten om voorlopig nog geen fans toe te laten bij sportevenementen. Vanwege het oplopende aantal coronagevallen worden wedstrijden tot nader order achter gesloten deuren gespeeld.

Aanvankelijk was het plan om vanaf 1 oktober weer toeschouwers toe te laten bij sportevenementen. Het zou dan gaan om ongeveer 25 tot 33 procent van de totale capaciteit in stadions, maar dat plan wordt uitgesteld.

Het waarschuwingsniveau in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het coronavirus werd dinsdag al opgeschaald van niveau 3 naar niveau 4, wat betekent dat het aantal besmettingen volgens medische experts "groot" is of "exponentieel toeneemt".

"We wilden weer wat toeschouwers verwelkomen, maar op dit moment zijn we bezig om dat programma stop te zetten", bevestigde minister Michael Gove van Kabinetszaken dinsdag bij de BBC. "We hopen meer publiek toe te laten als de omstandigheden dat toelaten."

"Het virus verspreidt zich weliswaar minder snel in de buitenlucht dan in een afgesloten ruimte. Maar bij grote sportevenementen zie je toch al snel dat er veel vermenging plaatsvindt tussen toeschouwers."

Laatste weken wel fans welkom bij testevenementen

Als onderdeel van het programma van de regering waren er de laatste weken bij diverse sportwedstrijden al toeschouwers welkom. Zo mochten er driehonderd fans aanwezig zijn bij de finale van het WK snooker in Sheffield, al kwam daar veel kritiek op.

West Ham United-Arsenal in de Women's Super League was ook een van de evenementen die deel uitmaakten van de pilot. In totaal waren 739 supporters in het Chigwell Construction Stadium getuige van de 1-9-zege van de club van Vivianne Miedema en Jill Roord.

Het besluit van de regering is slecht nieuws voor onder meer de Premier League-clubs, die door het gemis van fans veel inkomsten mislopen. In een aantal andere voetbalcompetities, zoals de Eredivisie, zijn wel al toeschouwers welkom.