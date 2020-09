PSV heeft dinsdag bevestigd dat Sam Lammers per direct vertrekt uit Eindhoven. De spits tekent een meerjarig contract bij Atalanta.

Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Lammers zich verbindt aan de club uit de Serie A. PSV en Atalanta doen ook geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt is er met de overgang een bedrag van circa 10 miljoen euro gemoeid.

"Wij wilden heel graag met Sam verder, maar hij heeft toch een andere keuze gemaakt. Dat vinden we erg jammer, maar we wensen hem het beste", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

De transfer van Lammers hing al weken in de lucht. Begin september werd duidelijk dat de spits zijn tot medio 2021 lopende contract niet wilde verlengen en hij een persoonlijk akkoord had bereikt met Atalanta, maar het duurde enige tijd voordat de clubs tot overeenstemming kwamen over de transfersom.

"We hebben stevige onderhandelingen gevoerd, maar altijd met respect voor elkaar. Sam heeft zijn hoofd geen moment op hol laten brengen en dat tekent zijn karakter en houding", aldus De Jong.

PSV haalde met Zahavi al vervanger van Lammers

De 23-jarige Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar groeide bij de Eindhovenaren nooit uit tot bepalende speler. In het seizoen 2018/2019 maakte hij wel indruk op huurbasis bij sc Heerenveen, waar hij in 31 competitieduels zestien keer scoorde.

Vorig seizoen leek Lammers de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan bij PSV, maar door een zware knieblessure miste hij een groot deel van het seizoen. De aanvaller speelde in totaal 'slechts' 29 officiële wedstrijden voor PSV en scoorde zes keer.

Bij Atalanta wordt Lammers ploeggenoot van onder anderen landgenoten Marten de Roon en Hans Hateboer. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini eindigde vorig seizoen op de derde plek in de Serie A en reikte tot de kwartfinales van de Champions League.

PSV haalde zondag al een vervanger van Lammers door Eran Zahavi vast te leggen. De 33-jarige Israëliër kwam transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F en tekende een contract voor twee jaar bij de Eindhovenaren.