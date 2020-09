Nathan Aké kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste minuten in het shirt van Manchester City. De verdediger deed maandagavond de hele wedstrijd mee tegen Wolverhampton Wanderers (1-3) en maakte een goede indruk.

"Het is niet makkelijk om in zo'n zware uitwedstrijd te debuteren", bekende Aké na het duel in gesprek met het clubkanaal. "Maar het team heeft me in de eerste weken het gevoel gegeven dat ik heel welkom was en de coach heeft me ook goed geholpen. Het is heel mooi dat ik mijn debuut direct kan opluisteren met een overwinning."

De 25-jarige Aké, die onlangs voor een bedrag van circa 45 miljoen euro werd overgenomen van Bournemouth, vormde in Wolverhampton een defensief centrum met John Stones. City incasseerde na rust nog wel een treffer, maar de zesvoudig landskampioen gooide het duel in blessuretijd op slot met de 1-3.

"Na rust wisten we dat het moeilijker zou gaan worden met de druk van Wolverhampton", zei Aké. "Het is wel jammer dat we de nul niet hebben gehouden, maar defensief waren we verder wel sterk. Dat zal dit seizoen heel belangrijk worden, want voorin hebben we genoeg kwaliteit om altijd een paar keer te scoren."

Manager Josep Guardiola was onder de indruk van wat de vijftienvoudig Oranje-international liet zien in zijn eerste wedstrijd. "Het hele team speelde sterk, met name in de eerste helft, maar John en Aké waren zó goed. Ik ben heel blij met ons spel in een van de moeilijkste uitwedstrijden in de Premier League."

Voor Manchester City was het uitduel met Wolverhampton Wanderers de eerste wedstrijd van het seizoen, doordat de ploeg van Guardiola in augustus nog meedeed aan de Champions League. De 'Citizens' vervolgen de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

