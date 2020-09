Trainer Mike Snoei was maandagavond met stomheid geslagen toen hij De Graafschap aan het werk zag tegen Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De 'Superboeren' stonden bij rust al met 5-1 achter en verloren uiteindelijk met 7-3.

"In de eerste helft deden we precies de dingen die we niet moesten doen", zei Snoei na het duel in Wijdewormer tegen FOX Sports. "We maakten enorme verdedigende fouten die ik bij ons niet eerder gezien heb. Bij rust heb ik er even aan gedacht om vier spelers te wisselen, maar we deden het met elkaar niet goed."

Na rust liet De Graafschap zich van een betere kant zien en scoorde de ploeg van Snoei twee keer, maar Jong AZ liep door treffers van Tijjani Reijnders en Zakaria Aboukhlal uit naar een 7-3-overwinning. "De tweede helft hadden we wel de juiste mentaliteit", zei Snoei, die desondanks radeloos is over de vorm van zijn ploeg.

"Een week geleden speelden we misschien wel een van onze beste wedstrijden. We zitten sowieso in een heel goede periode, dus ik zag deze uitslag met exact hetzelfde elftal niet aankomen. Verliezen mag, maar hoe kan het op deze manier? Ik vind het wel interessant om te horen hoe die jongens daar zelf over denken."

Snoei verwacht lange afwezigheid van sterspeler Seuntjens

De pijnlijke nederlaag was niet de enige domper voor Snoei, die in de blessuretijd van de eerste helft zijn aanvoerder Ralf Seuntjens met een zware blessure moest wisselen. Het ziet er niet goed uit voor de 31-jarige aanvaller, die na een overtreding van Tijs Velthuis op een brancard van het veld werd gedragen.

"Seuntjens zijn we een tijd kwijt", realiseerde Snoei zich. "Het ziet er vervelend uit. Ralf is onze belangrijkste speler, onze kapstok. Een jongen die vooropgaat in de strijd en ambitieus is op zijn leeftijd. Zijn blessure was nog wel de grootste domper van de avond."

Door het verlies bij Jong AZ blijft De Graafschap op zes punten steken in de Keuken Kampioen Divisie. Dat zijn er al zes minder dan koploper NAC Breda, maar de Brabanders hebben wel een duel meer gespeeld.

De Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens werd met een brancard van het veld gedragen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie