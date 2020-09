De KNVB gaat dinsdag met FC Emmen in gesprek over de potentiële hoofd- en shirtsponsor van de Eredivisionist. De Drentenaren willen met sekswinkel EasyToys in zee gaan, maar de voetbalbond heeft dat verboden.

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers bevestigt in gesprek met diverse media, waaronder RTV Drenthe, dat de club dinsdag om de tafel gaat met de KNVB. Op die manier willen de partijen een kort geding voorkomen.

Als daar niks uitkomt, is de kans groot dat Emmen naar de rechter stapt om alsnog af te dwingen dat EasyToys de hoofdsponsor kan worden. Naar verluidt heeft de huidige nummer veertien van de Eredivisie al een advocaat in de arm genomen.

KNVB vindt een deal met een bedrijf als EasyToys, dat gespecialiseerd is in seksspeeltjes, niet stroken met artikel 3 uit het sponsorreglement. Daarin staat dat een sponsor niet in strijd mag zijn "met de goede smaak of het fatsoen". Overigens heeft FC Groningen wél een deal met EasyToys, dat daar op de reclameborden staat.

Vorige week liet FC Emmen al weten "verbaasd en ontdaan" te zijn over de afwijzing van de KNVB. De club had een meerjarige overeenkomst gesloten met EasyToys en zou uit de sponsordeal 500.000 euro per jaar incasseren.

In de eerste wedstrijden van het seizoen tegen VVV-Venlo (3-5-nederlaag) en PSV (2-1-verlies) speelde Emmen zonder shirtsponsor. De ploeg van trainer Dick Lukkien wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Willem II.

FC Emmen speelde de eerste duels van het seizoen zonder shirtsponsor. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie