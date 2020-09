Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft Feyenoord maandag in een brief gewaarschuwd voor het gedrag van een deel van de supporters. Als de fans de coronaregels blijven overtreden, dan volgen mogelijk thuiswedstrijden in een leeg stadion.

Het ging zondag tijdens Feyenoord-FC Twente mis toen een deel van de dertienduizend supporters in De Kuip geen 1,5 meter afstand hield en tegen de regels in zong en juichte.

Aboutaleb eist in zijn brief dat het veiligheidsteam in het stadion met 25 man wordt uitgebreid. Als de regels in de komende weken opnieuw geschonden worden, zijn er mogelijk minder of zelfs helemaal geen fans meer welkom. Burgemeesters hebben de bevoegdheid om het aantal toeschouwers terug te schroeven.

Eerder op maandag sprak premier Mark Rutte al harde woorden over supporters die zich niet aan de regels houden. Hij zei dat ze "gewoon hun bek moeten houden", al kwam hij later terug op die woordkeuze.

Feyenoord liet al weten te balen van het incident van zondag en kondigde aan dat er bij de komende thuiswedstrijden in de Eredivisie extra stewards zullen worden ingezet.

Overigens was Feyenoord niet de enige club in de Eredivisie waar supporters zich niet aan de coronaregels hielden. "Je zag dat het bij de ene club beter ging dan bij de andere", zei een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl.

