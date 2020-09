Nathan Aké heeft maandag een prettig basisdebuut beleefd bij Manchester City. De 25-jarige verdediger deed de hele wedstrijd mee tegen Wolverhampton Wanderers, dat met 1-3 werd verslagen.

Aké vormde het hart van de defensie met John Stones en zag ploeggenoten Kevin De Bruyne (strafschop) en Phil Foden in de eerste helft scoren. Na rust deed Raúl Jiménez iets terug, waarna Gabriel Jesus in de extra tijd de eindstand bepaalde.

City legde vorige maand 45 miljoen euro neer voor Aké, die werd overgenomen van Bournemouth. De oud-jeugdspeler van Feyenoord is na Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de duurste Nederlander ooit.

De overwinning op Wolverhampton betekent dat City de nummer zeven van de Premier League is achter Leicester City, Everton, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace en Tottenham Hotspur, die allemaal al twee wedstrijden hebben gespeeld.

Donderdag is de volgende wedstrijd van City, wanneer de topclub in de derde ronde van de League Cup thuis speelt tegen Bournemouth. Drie dagen later komt Leicester City naar Manchester in competitieverband.

Eerder op maandagavond eindigde Aston Villa-Sheffield United in 1-0. Ezri Konsa zorgde voor de winnende treffer. Sheffield speelde lang met tien man door een rode kaart van John Egan en zag middenvelder John Lundstram een penalty missen.

Nathan Aké in de achtervolging op Daniel Podence van Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League