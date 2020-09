Peter Bosz heeft maandag tegen Veronica Inside bevestigd dat de KNVB hem benaderd heeft met het oog op het bondscoachschap bij Oranje. De trainer van Bayer Leverkusen voelde zich daarbij niet erg serieus genomen door directeur Nico-Jan Hoogma.

"Er is door Nico-Jan aan mij gevraagd of ik beschikbaar ben. Ik heb hem toen verwezen naar mijn werkgever Leverkusen, waar ik net mijn contract met twee jaar heb verlengd", aldus Bosz.

"Nico zei toen direct dat ze dat niet gingen doen. Ik heb daarom niet de indruk dat ze me echt wilden hebben. Er is mij niet gevraagd of ik bondscoach wil worden, dus die vraag heb ik ook niet hoeven beantwoorden."

De 56-jarige Bosz is na periodes bij onder meer Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund sinds december 2018 coach van Leverkusen, waar hij een contract tot medio 2022 heeft.

De KNVB zou eerder vergeefs hebben aangeklopt bij Frank Rijkaard. Naar verluidt is Frank de Boer momenteel topkandidaat om de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van Oranje.

Er zou maandag voor de tweede keer gesproken zijn met de trainer die in 2011, 2012, 2013 en 2014 kampioen werd met Ajax. De Boer beleefde de laatste jaren overwegend teleurstellende periodes bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United.

Wordt Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? (Foto: Pro Shots)