Zlatan Ibrahimovic heeft maandag een fraaie mijlpaal bereikt. De 38-jarige spits leidde AC Milan met twee doelpunten langs Bologna (2-0) en scoorde voor het 22e seizoen op rij in competitieverband.

Ibrahimovic, die op 3 oktober 39 jaar wordt, zorgde in San Siro na ruim een half uur voor de openingstreffer met een kopbal. Daarna benutte de Zweed vroeg in de tweede helft een strafschop. In de slotfase kreeg Mitchell Dijks zijn tweede gele kaart bij Bologna.

De imponerende reeks van Ibrahimovic begon in 1999 in dienst van Malmö FF in zijn vaderland. In de jaren daarna scoorde hij ook in ieder seizoen namens Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en dus ook Milan.

De topscorer aller tijden van het Zweedse elftal is bezig aan zijn tweede periode bij Milan. Hij speelde er in de seizoenen 2010/2011 en 2011/2012 en keerde begin dit jaar terug bij de gevallen grootmacht.

Het duel met Bologna, waar naast Dijks ook Jerdy Schouten in de basis stond, betekende voor Ibrahimovic en Milan de start van het Serie A-seizoen. In de volgende speelronde staat de uitwedstrijd tegen Crotone op het programma.

Zlatan Ibrahimovic opende de score tegen Bologna met een kopbal. (Foto: ANP)

