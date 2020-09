De Graafschap heeft maandag een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Doetinchem stond na een rampzalige eerste helft al met 5-1 achter bij Jong AZ en verloor uiteindelijk met 7-3. Later op de avond won NAC Breda met 0-2 van Jong FC Utrecht.

Na ruim veertig minuten stond het 5-0 voor het ontketende Jong AZ, dat De Graafschap daarmee nog spaarde. Mohamed Taabouni (twee keer), Zakaria Aboukhlal, Thijs Oosting en Hakon Evjen scoorden voor de thuisploeg.

Vlak voor rust werd het 5-1 door Ralf Seuntjens, die vlak daarna zwaar geblesseerd raakte. De aanvoerder van De Graafschap klapte door zijn enkel, schreeuwde het uit werd per brancard van het veld gedragen.

Vroeg in de tweede helft zorgde Elmo Lieftink voor de tweede Doetinchemse treffer. Even leek een comeback van De Graafschap in de maak, maar twintig minuten voor tijd zorgde Tijjani Reijnders namens Jong AZ voor 6-2.

Niet veel later moest de Alkmaarse beloftenploeg verder met een man minder na de tweede gele kaart van Evjen. Daryl van Mieghem maakte er nog 6-3 van, maar het laatste woord was aan Aboukhlal namens de thuisclub.

De Graafschap leed in Wijdewormer de eerste nederlaag van het seizoen en heeft nu zes punten uit drie wedstrijden. Jong AZ boekte de tweede overwinning en heeft net zoveel punten, maar wel met een duel meer gespeeld.

De zware blessure van Ralf Seuntjens was misschien wel de grootste smet op de avond voor De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

NAC blijft foutloos

In tegenstelling tot De Graafschap beleefde NAC een vrij probleemloze avond. De Bredanaars waren te sterk voor het beloftenelftal van FC Utrecht door doelpunten van Nick Venema - hij scoorde tegen de club waardoor hij wordt verhuurd - en Sydney van Hooijdonk.

Voor de zoon van Pierre van Hooijdonk was het al zijn vijfde doelpunt in drie competitieduels. De twintigjarige spits is desondanks ontevreden: hij begon in de vorige wedstrijden op de bank en sluit niet uit dat hij vertrekt.

Het NAC van trainer Maurice Steijn won als enige de eerste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft als koploper twee punten voorsprong op Almere City.

Sydney van Hooijdonk bewees weer zijn waarde voor NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

