Kika van Es keert na een jaar terug in de Vrouwen Eredivisie. De 28-jarige international wordt door FC Twente overgenomen van Everton en tekent voor een jaar.

Verdediger Van Es kwam in het seizoen 2017/2018 ook al uit voor FC Twente, waarna ze naar Ajax verkaste. Na een jaar in Amsterdam tekende ze bij Everton.

"Een buitenlands avontuur stond hoog op mijn lijstje en met leerzame en mooie ervaringen keer ik nu terug. De kans om weer voor FC Twente te spelen in de Vrouwen Eredivisie wilde ik niet laten lopen", aldus 64-voudig international Van Es op de site van FC Twente.

"De competitie hier ontwikkelt zich en hier in Nederland, dicht bij huis, is voor mij de plek om het beste uit mezelf te halen. Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten in Enschede."

Van Es is niet de eerste speelster van naam die terugkeert in de Nederlandse competitie. Eerder kozen Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg voor PSV en tekende Stefanie van der Gragt bij Ajax.

Er zijn grote plannen met de Vrouwen Eredivisie, die sinds dit seizoen een hogere status heeft. Er gaat meer geld om in de competitie en de wedstrijden worden op televisie uitgezonden.