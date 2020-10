Sporting CP heeft maandag een eerbetoon gebracht aan Cristiano Ronaldo. De naam van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar wordt verbonden aan de jeugdopleiding van de Portugese topclub, meldt Sporting maandag.

Sporting, dat de naam van de opleiding omdoopt van Academia do Clube tot Academia Cristiano Ronaldo, is de club waar Ronaldo groot werd. Hij speelde er sinds zijn twaalfde en debuteerde in oktober 2002 op zijn zeventiende in het eerste elftal.

In de zomer van 2003 vertrok Ronaldo naar Manchester United en negen jaar later verkaste de aanvaller naar Real Madrid. Twee jaar geleden stapte hij over naar Juventus. Hij groeide uit tot een van de beste spelers aller tijden en won veel prijzen.

"De academie zal de naam dragen van het grootste symbool ooit en zal een inspiratie zijn voor de allerjongste talenten. Zodra de omstandigheden het toelaten, zal er een officiële inhuldiging zijn", meldt de club.

De 35-jarige Ronaldo, recordinternational én topscorer aller tijden van Portugal, begon zondag met Juventus aan het nieuwe Serie A-seizoen. Hij loodste zijn ploeg met een doelpunt en een assist naar een 3-0 zege op Sampdoria.

