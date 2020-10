AZ kan in de komende twee wedstrijden niet beschikken over Calvin Stengs. De 21-jarige aanvaller is geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij zaterdag kreeg in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Stengs werd in de beginfase van het veld gestuurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die er door de VAR op werd gewezen dat de eenmalig Oranje-international gevaarlijk was ingekomen op Kenneth Paal.

De aanklager deed maandag een voorstel van drie duels schorsing (waarvan een voorwaardelijk), dat door AZ werd geaccepteerd. Het betekent dat Stengs de uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam mist. Als VVV-Venlo op 17 oktober naar Alkmaar komt, is hij weer speelgerechtigd.

De rode kaart was een unicum voor Stengs, die net terug is van een blessure. De jonge aanvaller kreeg in zijn eerste 48 Eredivisie-wedstrijden nog nooit een gele of rode kaart.

In de slotfase van de wedstrijd werd ook Thomas Lam van het veld gestuurd. De PEC-middenvelder, die werd bestraft wegens natrappen, is akkoord gegaan met een schorsing van vier wedstrijden (waarvan een voorwaardelijk) en ontbreekt tegen Sparta Rotterdam (thuis), RKC Waalwijk (uit) en PSV (thuis).

De wedstrijd in het AFAS Stadion eindigde in 1-1. Clint Leemans zette PEC in de eerste helft op voorsprong, waarna Myron Boadu in de 68e minuut voor de gelijkmaker tekende.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf ook Thomas Lam zaterdag een rode kaart. (Foto: Pro Shots)

