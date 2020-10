Driekwart jaar voor het EK heeft Ivan Rakitic zijn interlandcarrière beëindigd. De middenvelder kwam tot 106 duels en 15 goals voor Kroatië.

Rakitic was viceaanvoerder van zijn land, waarmee hij in 2018 verrassend de WK-finale haalde. In Moskou was Frankrijk met 4-2 te sterk.

Op het WK in Rusland scoorde Rakitic tegen Argentinië en maakte hij zowel tegen Denemarken als Rusland de vijfde en beslissende strafschop in de serie.

"Afscheid nemen van de nationale ploeg is de moeilijkste beslissing in mijn carrière", zegt de 32-jarige middenvelder, die onlangs FC Barcelona verruilde voor Sevilla. "Maar ik voelde dat dit het juiste moment is om deze beslissing te nemen."

"Ik heb genoten van elke wedstrijd die ik voor mijn land speelde. Het WK van 2018 heeft me veel onvergetelijke herinneringen opgeleverd."

Rakitic wenst ploeggenoten veel succes

Op het EK van komende zomer speelt Kroatië in groep D tegen Engeland, Tsjechië en de winnaar van de play-offs in divisie C van de Nations League.

"Ik ben ervan overtuigd dat het team zonder mij een goede toekomst tegemoetgaat", zegt de middenvelder. "Ik wens mijn vrienden en oude teamgenoten alle succes. Ik zal hun grootste fan zijn."

Kroatië begon eerder deze maand met nederlagen tegen Portugal (4-1) en Frankrijk (4-2) aan de Nations League, Rakitic ontbrak al bij die duels. In oktober speelt het Balkanland tegen Zweden en opnieuw Frankrijk.

