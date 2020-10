Feyenoord gaat voortaan extra stewards inzetten om te zorgen dat fans zich aan de coronamaatregelen houden. Zondag deden lang niet alle supporters dat bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Twente (1-1).

Premier Mark Rutte sprak maandag zijn afkeuring uit over voetbalsupporters, die niet overal 1,5 meter afstand hielden en tegen de regels in luid zongen en schreeuwden. "Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen", sprak Rutte fel.

Feyenoord heeft begrip voor de harde woorden van de premier. "We snappen de frustratie bij de premier over de oplopende cijfers", laat een woordvoerder van Feyenoord weten aan het AD. "Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie."

Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen in hun stadion. Als de regels niet goed worden nageleefd, kan een burgemeester besluiten om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

Feyenoord roept fans op zich aan RIVM-regels te houden

Feyenoord hoopt dat het zo ver niet komt en zet zondag bij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag extra stewards in. Zondag waren er al 400 stewards bij de wedstrijd tegen FC Twente om de 13.000 supporters op de richtlijnen te wijzen. Normaal is er plek voor 51.000 toeschouwers in De Kuip.

"Alle reeds genomen maatregelen plus deze extra inzet moeten ervoor zorgen dat het komende zondag tegen ADO Den Haag goed gaat", aldus de woordvoerder. "Maar de club blijft afhankelijk van het gedrag van de bezoekers. Nadrukkelijk doet Feyenoord dan ook nogmaals een duidelijke oproep aan supporters zich gedurende het bezoek aan De Kuip volledig te houden aan de RIVM-regels."

Feyenoord was niet de enige club in de Eredivisie waar supporters zich niet aan de coronaregels hielden. "Je zag dat het bij de ene club beter ging dan bij de andere", zei een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl.

