Minister-president Mark Rutte heeft zich flink geërgerd aan de voetbalfans die afgelopen weekend in de Eredivisie liederen zongen, uitgebreid juichten en onderling geen 1,5 meter afstand hielden in de stadions. De premier kan niet begrijpen dat supporters zich niet aan de coronaregels houden.

"Dit moet je gewoon niet doen. Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle", zei Rutte maandag tegen RTL Nieuws. "Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen."

Volgens het coronaprotocol van de KNVB mogen supporters in het stadion geen liederen zingen en niet uitgebreid juichen. De voetbalbond hoopt zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Toch houden veel supporters zich niet aan de veelbesproken regels. Zo was er zondag op sociale media veel te doen om de fans van Feyenoord, die in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) in De Kuip duidelijk hoorbaar waren. Bovendien namen niet alle dertienduizend toeschouwers de anderhalvemeterregel in acht.

Supporters van Feyenoord hielden zich zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente niet aan de coronaregels. (Foto: Pro Shots)

Clubs zijn verantwoordelijk voor naleven regels

Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels in stadions. Bij excessen kan de burgemeester ingrijpen. Feyenoord doet de komende weken nog onderzoek naar de kans op een besmetting in de buitenlucht, zoals in een stadion.

Een woordvoerder van de KNVB zegt in gesprek met NU.nl dat de voetbalbond niet van plan is het coronaprotocol te wijzigen. "Je zag afgelopen weekend dat het bij de ene club beter ging dan bij de andere. Het was ook pas de tweede speelronde, dus ik denk dat veel supporters nog even moeten wennen aan de regels."

Het is niet de eerste keer dat Rutte zich uitlaat over het verbod op juichen in voetbalstadions. De premier opperde eind juni al dat supporters bijvoorbeeld "hoera" kunnen fluisteren als er is gescoord.