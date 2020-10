Leonardo Bonucci is positief gestemd over de veranderingen die trainer Andrea Pirlo heeft doorgevoerd bij Juventus. Onder leiding van de voormalige middenvelder won de 'Oude Dame' zondag in de Serie A met 3-0 van Sampdoria.

De 33-jarige Bonucci zorgde in de 78e minuut zelf voor de 2-0 in Turijn. De Zweed Dejan Kulusevski had in de dertiende minuut al voor de openingstreffer getekend en het slotakkoord was twee minuten voor tijd voor Cristiano Ronaldo.

"Je zag de invloed en ideeën van Pirlo en zijn staf terug in de wedstrijd", zei Bonucci na het duel bij Sky Italia. "Het grote verschil is de manier waarop we de wedstrijd in zijn gegaan. Zowel aan de bal als zonder de bal zie je veel enthousiasme. We krijgen meer ruimte om agressief te spelen en de bal sneller terug te winnen."

Pirlo is bij Juventus de opvolger van Maurizio Sarri, die in augustus werd ontslagen na de uitschakeling van Juventus in de achtste finales van de Champions League. De Italiaan leidde Juve weliswaar 'gewoon' naar de landstitel, maar Bonucci lijkt het niet erg te vinden dat er nu iemand anders voor de groep staat.

"Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een betere aanpak is, maar Pirlo heeft als coach dezelfde impact voor de groep als toen hij speler was. Je kon hem vroeger aanspelen in de wetenschap dat hij de bal sowieso niet zou verspelen. Als coach is het vertrouwen in hem net zo groot", aldus Bonucci.

Juventus is door de zege een van de vier clubs die hun eerste competitiewedstrijd wonnen. Ook Genoa, Napoli en Fiorentina staan na de eerste speelronde op drie punten. Onder meer Internazionale, Napoli en Lazio moeten nog in actie komen.