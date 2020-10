Silvester van der Water heeft van Heracles Almelo de maximale boete gekregen vanwege zijn afwezigheid in de uitwedstrijd tegen Willem II (4-0-verlies) van zondag. De aanvaller liet trainer Frank Wormuth via WhatsApp weten dat hij niet mee zou doen.

Wormuth zei voor het duel in Tilburg bij FOX Sports dat hij zaterdagavond voor het laatst iets had gehoord van Van der Water, die zich via een appje had afgemeld. De coach van Heracles sprak van werkweigering en vond de actie van de vleugelspeler "puberaal".

Ook technisch directeur Tim Gilissen was negatief verrast. Heracles meldt maandag in een verklaring op Twitter dat Van der Water na een gesprek met de clubleiding de maximale boete heeft gekregen voor zijn "onacceptabele gedrag".

"Silvester heeft zijn medespelers, de staf en onze supporters en sponsors in de steek gelaten. Dat is niet te accepteren", zegt Gilissen maandag. "Vandaag traint Silvester niet mee. We hebben hem terug naar huis gestuurd om verder na te denken over zijn gedrag."

Van der Water baalt van ophef over afmelding

Volgens Van der Water zijn transferperikelen de reden voor zijn afwezigheid. De geboren Blaricummer geniet interesse van het Amerikaanse Orlando City, maar Heracles bereikte nog geen akkoord over een transfersom met de club uit de MLS.

Van der Water liet zondag bij RTV Oost al weten dat hij alle ophef jammer vindt. "We hebben vrijdag uitvoerig met de directie van Heracles gesproken over hoe we omgaan met de aanbieding(en) van Orlando. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt."

"Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer hoorde dat er nog steeds geen contact is geweest met Orlando nam ik deze beslissing. Niet om iets te forceren, want ik besef zelf ook wel wat het los zal maken. Morgen (maandag, red.) meld ik mij weer op de training en zien we wel hoe het zich verder ontwikkelt."

Het contract van Van der Water bij Heracles loopt nog door tot medio 2021. De aanvaller kwam vorige week nog tot scoren tegen ADO Den Haag (2-0) in de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Hij heeft tot dusver veertig officiële duels achter zijn naam staan voor Heracles, waarin hij elf keer scoorde en vijf assists leverde.

